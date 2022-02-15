При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в организации и совершении террористического акта возле телеканала «Эспрессо», в результате которого два человека погибли и еще три гражданина, в том числе действующий в то время народный депутат Украины Игорь Мосийчук, получили ранения. Им инкриминированы посягательства на жизнь государственного деятеля, совершение террористического акта, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 112, ч. 3 ст. 258, ч. 1). ст.263, ч.2 ст.263-1 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

Расследованием установлено, что 25 октября 2017 возле офиса телеканала по ул. Адама Мицкевича в Киеве, когда народный депутат Украины вместе с политтехнологом в сопровождении охранника выходил на улицу после участия в прямом эфире, произошел взрыв. Подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия мощностью 450 грамм тротила, которое скрыли в мопеде, оставленном ими у входа в помещение телеканала.

В результате взрыва народный депутат, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства. Охранник народного депутата, а также еще один случайный прохожий от полученных ран погибли.

Подозреваемые – граждане Украины, один из которых является уроженцем Азербайджанской Республики, действуя по предварительному сговору с лицом, материалы по которому выделены в отдельное уголовное производство, совершили террористический акт с целью посягательства на жизнь народного депутата Украины.

После совершения преступления один из исполнителей выехал через Республику Беларусь в Российскую Федерацию, а другой – через пункт пропуска «Каланчак» в оккупированный Крым. Они объявлены в розыск.

По результатам проведения следственных действий правоохранителям удалось установить личность пособника, оказывавшего непосредственную помощь в изготовлении взрывного устройства. Это житель города Киева, обвинительный акт по отношению к нему уже находится на рассмотрении в Соломенском районном суде Киева.

В связи с укрывательством от следствия двум исполнителям заочно было уведомлено о подозрении и получено разрешение суда на осуществление в отношении них специального досудебного расследования. Следствие завершено и объявлено о выполнении требований ст. 290 УПК РФ, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса телеканала «Эспрессо» произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль.

Взрыв квалифицирован как теракт. Следствие находилось на контроле СБУ.

В конце февраля 2018 года Мосийчук сообщил, что несколько подозреваемых в совершении теракта находятся в Чечне, исполнители преступления установлены.