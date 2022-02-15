Тревога – естественная эмоция человека в непонятных ситуациях. А тревожность – ответ нашего организма на длительные стрессовые ситуации и события вокруг. Испытывать тревогу и тревожиться – вполне нормально, поскольку это – защитный фактор, особенно в период, когда вокруг ряд событий и ситуаций, которые не всегда зависят от нас, разъяснили в Минздраве.

Однако очень важно не допускать чрезмерного, а иногда и деструктивного влияния тревоги на нашу жизнь. Минздрав предлагает несколько способов, которые помогут вернуть внутреннее спокойствие.

1. Следите за дыханием!

Дыхательные практики помогают в моменты обострения тревожности. Специалисты рекомендуют два способа использования дыхательных практик:

«4-4-5»: Сделайте вдох на 4 счета и выдох на 4 счета. Делайте это в течение пяти минут. Если вам удастся выровнять дыхание, вы замедлите пульс. Это поможет ощутить покой.

«4-7-8»: глубоко вдохните и выдохните. Затем сделайте вдох через нос на счет 4, затаив дыхание, посчитав до 7, и на счет 8 медленно выдохните. Уделите этому упражнению несколько минут.

2. Займитесь физической активностью

Часто активность помогает справиться с тревожностью лучше других практик. Очень нервничаете? Выйдите на недолгую прогулку или займитесь йогой. Фокус на теле поможет переключить внимание на тяжелые мысли.

3. Уделите время бытовым делам и хобби

Любите убирать или мыть посуду? Вышиваете или рисуете акварелью? Любое активное действие – это прекрасный способ отвлечься от тревожных мыслей.

4. Соблюдайте гигиену потребления новостей

Если просмотр информационных сюжетов вызывает тревогу, выключите телевизор/гаджет. Попытайтесь просмотреть фильм, почитать книгу или послушать умиротворяющую музыку. Очень важно научиться «фильтровать» информацию, потребляемую из средств массовой информации. Поэтому следует объективно относиться к услышанным новостям и беспокоиться о гигиене потребления информации в сети.

Если же вам не удается справиться с тревожностью самостоятельно, или она нарушает ваше взаимодействие с друзьями, коллегами, близкими, ухудшается ваша трудовая деятельность, возникают проблемы со сном и питанием, и такая ситуация не проходит в течение длительного времени – обратитесь за помощью к своему семейному врачу.

Помните, лучший способ сохранять спокойствие – ежедневно заниматься любимой работой, выбирать безопасное информационное пространство, проводить время с близкими и друзьями, верить в свою страну и армию. Будьте здоровы!