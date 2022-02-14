Посол Украины в Британии Вадим Пристайко пояснил свои слова в интервью британским СМИ о том, что Украина «могла бы» рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией.

«Мы сейчас в разных интервью здесь объясняем, что НАТО даже есть в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи. Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.п. Что касается НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас», – сказал Пристайко в комментарии Европейской правде.

Напомним, на вопрос BBC Radio 5 Live о том, мог ли бы Киев рассмотреть вопрос отказа от вступления в НАТО, посол ответил: «Мы могли бы».