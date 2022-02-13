Масштабное вторжение войск Российской Федерации в Украину вполне реально. Согласно предполагаемому сценарию, могут произойти действия в сторону деэскалации ситуации.

Как пишут Факты, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии иностранным СМИ. По его мнению, возможность нападения России остается.

Министр прокомментировал информацию о том, что Россия сконцентрировала достаточно сил на границах Украины и может в любой момент начать наступление.

«Вполне может случиться, что Россия просто отключит свои танки, тогда мы все сможем расслабиться», — сказал он.

Однако Уоллес подчеркнул, что западные страны испытывают тревожность из-за наращивания российских войск возле границ Украины. По мнению министра, Кремль еще не принял окончательное решение относительно нападения на Украину, однако ситуация выглядит напряженно.

Глава Минобороны Британии убежден, что Российская Федерация не должна надеяться на поддержку Китая, который не будет в восторге от войны в Европе.

Недавно около 10 стран призвали своих граждан уехать из Украины из-за угрозы масштабного вторжения России. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ может совершить наступление на Украину до завершения Олимпиады-2022 в Пекине.