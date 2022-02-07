Государственная налоговая служба начала проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав, свидетельствует приказ Министерства финансов и Министерства юстиции №124/37460 от 1 февраля 2022 года.

Согласно ему, регистраторы имущественных прав и нотариусы обязаны подать запрос в налоговую на соответствие данных физлиц-покупателей перед оформлением имущественных прав, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в сопроводительных к приказу документах, речь идет о проверке соответствия фамилии, имени, отчества, регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или серии и номера паспорта (для физлиц, которые по религиозным соображениям отказываются от номера карты плательщика налогов).

Приказ вступил в силу на следующий день после его публикации.