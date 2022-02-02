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Брат мэра столицы Владимир Кличко подал заявление и документы на вступление в бригаду территориальной обороны Киева. Он вместе с мэром посетил первый центр рекрутинга резервистов территориальной обороны, сообщили ForUm'у в пресс-службе городского головы.

Виталий Кличко, который по закону «Об основах национального сопротивления», является руководителем зоны территориальной обороны, проверил, как происходит консультационная работа с добровольцами в центре рекрутинга на улице Крещатик. Еще один такой центр вскоре приступит к работе на левом берегу города – на улице Ревуцкого.

Владимир Кличко подчеркнул, что готов защищать свою страну и свой город, поэтому решил вступить в бригаду территориальной обороны столицы.

 «Моя мотивация – любовь к моей стране, моему городу, моей дочери, которая здесь ходит в школу, моей семье. И это мотивирует защищать Украину, мой дом. Поэтому я подал сегодня заявление и документы, чтобы присоединиться к бригаде территориальной обороны Киева и призываю всех небезразличных украинцев тоже сделать это», – сказал Владимир Кличко после подачи документов.

В городском центре рекрутинга каждый доброволец может получить всю необходимую информацию и помощь, чтобы пройти все комиссии в военкоматах и ​​подписать контракт резервиста. Здесь есть специалисты, которые расскажут, какие документы нужны, в какой военкомат обратиться, как пройти медкомиссию.

Также на интернет-ресурсе контактного центра 1551 изложен полный перечень документов, которые необходимо собрать.
ForUm

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