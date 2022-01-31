На этой неделе в Киев с визитом приедет премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр объяснил, что благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия повсеместно слышит единую согласованную с Украиной позицию.

«Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран», - сообщил Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

«Через неделю состоится визит в Украину моих коллег из Германии и Франции. Они, в частности, совершат визит на Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются»,— подчеркнул Кулеба.

Напомним, также Джонсон планирует в течение ближайших дней провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным

Ранее Джонсон привел «мрачные» данные британской разведки, что Россия планирует молниеносный налет на Киев.