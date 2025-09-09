Україна повинна отримати право бити по Росії - Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що Україна має повне право завдавати ударів по військових базах у Росії, звідки по мирних українцях запускають ракети та безпілотники.

Цю заяву він зробив під час виступу на Українському форумі оборонних інновацій, що відбувся за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI).

Джонсон також підкреслив, що фінансова та оборонна допомога від західних партнерів є критично важливою. За його словами, питання, яке стоїть перед Україною, — це не територія, а її ідентичність та європейський вибір. Він закликав підтвердити цей вибір гарантіями безпеки та присутністю союзників.

Колишній прем'єр-міністр визнав, що припинення вогню може лише заморозити конфлікт, але не призведе до компромісу щодо суверенітету України. Він закликав союзників проявити сміливість, гідну українців, щоб завершити цю війну.

Після виступу ветерани України подарували Борису Джонсону уламок безпілотника Shahed, яким російські війська атакували українські населені пункти.

Наггадаймо, раніше стало відомо, що червень та липень 2025 року стали найсмертоноснішими місяцями для України за останні три роки.