В понедельник лидеры США и Европы согласовали общий план действий на случай вторжения России в Украину. Премьер-министр Борис Джонсон предостерег Россию, что этот шаг будет «катастрофическим», а также «болезненным, насильственным и кровавым делом», сообщает ВВС Украина.

Джонсон привел «мрачные» данные британской разведки, что Россия планирует молниеносный налет на Киев.

«Разведка очень четко указывает, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все», - сказал он.

«Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг», – добавил британский премьер.

В понедельник вечером президент США Джо Байден провел видеозвонок с европейскими союзниками, чтобы выработать общую стратегию против российской агрессии.

В переговорах приняли участие также лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и ЕС. Также подключился глава НАТО Йенс Столтенберг.

Спикер Даунинг-стрит сказал, что западные лидеры «согласились по поводу важности международного единства перед лицом нарастания враждебности России».

Если последует вторжение России в Украину, «союзники должны быстро ответить наказанием, включая беспрецедентный пакет санкций».

Кроме того, Пентагон сообщил, что около 8,5 тыс. боеспособных американских военных находятся в повышенной боевой готовности для развертывания в кратчайшие сроки на фоне роста напряжения по отношению к Украине.

Как сообщал ForUm, Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства в Украине из-за военных угроз от России. Одновременно ведомство рекомендовало находящимся в Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

Также Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей.

МИД Украины назвал это решение США поспешным, отметив, что это «проявление чрезмерного предостережения». Глава ведомства пояснил, что ничего кардинального в последнее время не произошло, а российская угроза остается постоянной с 2014 года.