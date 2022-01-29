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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в течение ближайших дней провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

"Когда в течение ближайшей недели он будет разговаривать с президентом Путиным, то подчеркнёт, что России необходимо снизить напряжённость (близ Украины - ИФ) и работать на дипломатическом уровне", - заявил собеседник британских журналистов.

"Премьер-министр намерен наращивать дипломатические усилия и укрепить факторы сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе", - добавил он.

Кроме того, некоторые СМИ Великобритании утверждают, что Лондон в понедельник планирует ввести дополнительные санкции против "стратегических и финансовых интересов" РФ.
ForUm

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