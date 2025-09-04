﻿
Війна в Україні може завершитися до Різдва, - Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив переконання, що війна Росії проти України реально може закінчитися ще до кінця 2025 року. Про це він заявив в інтерв’ю GB News.

За словами Джонсона, успіх у завершенні конфлікту залежить від дій президента США Дональда Трампа. «Якщо Трамп чинитиме необхідний тиск, а його підтримають Великобританія та Європа, тут можуть відбутися реальні зміни», — зазначив експрем’єр.

Він також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «перебуває в набагато слабшому становищі, ніж думають люди». Джонсон звернув увагу на проблеми російських нафтопереробних заводів через українські атаки: виробництво бензину скоротилося на 10%, спостерігається дефіцит палива та зростання інфляції.

Окрім цього, політик підкреслив невдачі російських військ на полі бою та заявив, що позиція Путіна «набагато, набагато слабша, ніж думають люди».

Як повідомляло раніше ForUa, більшість українців (59%) підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

санкції проти РФТрампБорис Джонсонзакінчення війни в Україніобстріли російських НПЗ
