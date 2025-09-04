Війна в Україні може завершитися до Різдва, - Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив переконання, що війна Росії проти України реально може закінчитися ще до кінця 2025 року. Про це він заявив в інтерв’ю GB News.

За словами Джонсона, успіх у завершенні конфлікту залежить від дій президента США Дональда Трампа. «Якщо Трамп чинитиме необхідний тиск, а його підтримають Великобританія та Європа, тут можуть відбутися реальні зміни», — зазначив експрем’єр.

Він також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «перебуває в набагато слабшому становищі, ніж думають люди». Джонсон звернув увагу на проблеми російських нафтопереробних заводів через українські атаки: виробництво бензину скоротилося на 10%, спостерігається дефіцит палива та зростання інфляції.

Окрім цього, політик підкреслив невдачі російських військ на полі бою та заявив, що позиція Путіна «набагато, набагато слабша, ніж думають люди».

