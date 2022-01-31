Народный депутат Украины Петр Порошенко отказался от дачи показаний следователю и покинул помещение ГБР.

Также он отказался подписывать протокол, что документально зафиксировано, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

О следующей дате вызова будет сообщено дополнительно.

Как известно, следователь ГБР вызвал Порошенко сегодня в 11:00.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 пятому президенту Украины, ныне народному депутату Порошенко, сообщило о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

«Любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и виды процессуальных действий, которые следует провести во время расследования. Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс. Подчеркиваем, участвовать в процессуальных действиях – обязанность Порошенко. Именно закон определяет, что у него есть определенные обязанности, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями на этот счет», - заявили в бюро.

«Отказ сотрудничать со следствием и давать показания может свидетельствовать о том, что Порошенко осознает свою вину и именно поэтому пытается сорвать проведение законных процессуальных действий», - резюмировали в бюро.

Как сообщал ForUm, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.