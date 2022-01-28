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Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов «Луганской народной республики».

Об этом сообщает Европейская правда.

Телерадиокомпания обнародовала извинения в Twitter под постом посольства Украины, в котором содержался призыв удалить публикацию и не допустить распространения в будущем информации, не отвечающей официальной позиции Черногории.

«Спорная публикация исправлена. Приносим извинения за упущения, возникшие в результате передачи новости агентства. Вы можете предлагать и реагировать на любые упущения в будущем», - говорится в сообщении RTCG.

Утром 28 января на сайте RTCG появилась новость под названием «Украинцы напали на Луганскую республику?». Информация базировалась на заявлении «офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина», заявившего, что во время артобстрела украинской армии «погиб боец ​​Народной милиции ЛНР».

При этом издание писало о «ЛНР» и «народном ополчении» без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории.

Более того, в новости было указано, что «Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе», а «напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов».

Посольство Украины в Черногории обратилось к RTCG с требованием удалить новость.
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