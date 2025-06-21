Путін в ультимативній формі вимагає від України визнання псевдореферендумів

Москва наполягає на визнанні Києвом результатів "референдумів", проведених восени 2022 року в так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях, після яких окуповані території України назвали "російськими".

Про це ватажок рашистів Владімір Путін заявив в інтерв'ю Sky News Arabia.

Він додав, що ігнорування цих "результатів" означає, що "є шанси на відновлення збройного конфлікту".

Також основою для довгострокової стабільності в регіоні Путін вважає "нейтральний статус України" — її відмову від членства в альянсах і від ядерної зброї.

"Я сподіваюся, що нинішні лідери України будуть керуватися національними інтересами, а не інтересами третіх сторін....

... Україна заслуговує кращої долі, ніж бути інструментом в руках зовнішніх сил, що працюють проти Росії", - заявив головний рашист.

Нагадаємо, що окупанти провели з 23 до 27 вересня 2022 року псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.

А через пару днів Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці - громадяни РФ.

Як повідомляв ForUA, вчора кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом", а це означає, що "вся Україна" нібито належить Росії.

"Ви сказали про області України, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю росіян і українців одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна –– наша. Але ми виходимо з реалій, які складаються. Безумовно, є люди - і їх чимало - у сусідній країні, які прагнуть забезпечити свій суверенітет і незалежність. Ну, й дай Боже їм здоров’я", - стверджує кремлівський диктатор.

За його словами, дії Москви в Україні після "державного перевороту" були спрямовані на захист населення, "духовно пов'язаного з Росією".

"Трагедія, яка відбувається в Україні, є результатом роботи тих, хто не готовий змиритися з глобальними змінами у світі. Російська армія наступає по всіх напрямках у "СВО" щодня", - упевнений Путін.