Посольство Украины в Черногории требует от государственной телекомпании RTCG удалить новость, сообщающей о «нападении Украины» на сепаратистов «ЛНР».

«В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально поражены публикацией черногорского общественного вещателя RTCG news, узаконивающей сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины», - говорится в заявлении.

Посольство призывает RTCG как можно скорее удалить эту провокационную публикацию и предотвратить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории относительно территориальной целостности Украины и норм международного права.

Напомним, утром 28 января на сайте RTCG появилась новость под названием «Украинцы напали на Луганскую республику?».