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Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов «Луганской народной республики».

Об этом пишет Европейская правда.

Утром 28 января на сайте появилась новость под названием «Украинцы напали на Луганскую республику?».

Информация базируется на заявлении «офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина», заявившего, что во время артобстрела украинской армии «погиб боец ​​Народной милиции ЛНР».

В новости утверждается, что с позиции 30-й бригады Вооруженных сил Украины в районе поселка Троицкое открывался огонь из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в направлении с. Веселогоровка.

При этом издание упоминает «ЛНР» и «народное ополчение» без каких-либо указаний на то, что пророссийские незаконные вооруженные формирования находятся на оккупированной украинской территории.

Более того, в новость указано, что «Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе», а «напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов».

Радио и телевидение Черногории – государственная телекомпания Черногории. Канал осуществляет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.
ForUm

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