Полiтика

Депутати другий день поспіль блокують трибуну Ради, вимагаючи звітів міністрів

У Верховній Раді України другий день поспіль народні депутати від фракції Європейська солідарність блокують трибуну.

Про це повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко у Telegram.

На засіданні у середу, 19 листопада, знову планувалося розглянути питання звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Під час блокування трибуни депутати вимагали, зокрема, заслухати звіти від премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, а також від Галущенка та Гринчук.

Засідання було тимчасово зупинено через оголошення повітряної тривоги у Києві та загрозу аеробалістичних ракет Кинджал. Після відбою повітряної тривоги блокування трибуни було продовжено.

Нагадаємо, 18 листопада фракція Європейська солідарність вперше заблокувала трибуну Верховної Ради, висуваючи вимогу відправити у відставку весь чинний Кабінет міністрів України. Того дня засідання було закрите, а питання звільнення Галущенка та Гринчук не розглядалися.

 Автор: Галина Роюк

