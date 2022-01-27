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Верховная Рада приняла постановление, которым утвердила календарный план проведения седьмой сессии парламента девятого созыва.

Календарным планом предусмотрено начать седьмую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва 1 февраля, а закончить – 22 июля 2022 года.

Так, 1 февраля нардепы откроют седьмую сессию, но потом не будут собираться на пленарные заседания до 15 февраля из-за роста заболеваемости COVID-19, а будут работать в комитетах.

Во время проведения седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва проектом календарного плана отводятся для:

- пленарных заседаний Верховной Рады Украины – 10 недель;

- работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) – 10 недель;

- работы народных депутатов Украины с избирателями – 5 недель;

- проведение «часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде Украины - 11 часов.
ForUm

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