Верховная Рада приняла постановление, которым утвердила календарный план проведения седьмой сессии парламента девятого созыва.
Календарным планом предусмотрено начать седьмую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва 1 февраля, а закончить – 22 июля 2022 года.
Так, 1 февраля нардепы откроют седьмую сессию, но потом не будут собираться на пленарные заседания до 15 февраля из-за роста заболеваемости COVID-19, а будут работать в комитетах.
Во время проведения седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва проектом календарного плана отводятся для:
- пленарных заседаний Верховной Рады Украины – 10 недель;
- работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) – 10 недель;
- работы народных депутатов Украины с избирателями – 5 недель;
- проведение «часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде Украины - 11 часов.
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