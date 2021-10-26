Президент Владимир Зеленский пообещал, что после возвращения скифского золота Украина вернет и Крым.
«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! «Скифское золото» вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение», — написал он в Twitter.
Зеленский также поблагодарил Министерство иностранных дел, Министерство культуры и Министерство юстиции Украины «за результат».
«Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а потом и Крым», — заключил президент.
В начале 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев привезли на выставку в Амстердаме. После оккупации Крыма нидерландский музей решил не отправлять экспонаты ни на полуостров, ни в Киев, а дождаться решения суда или соглашения между сторонами.
26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву.
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