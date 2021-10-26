также в разделеПолитика
Президентский рейтинг: Тройка лидеров потеряла поддержку
Еще один опрос показал снижение рейтинга «Слуги народа» 15
Украинский омбудсмен посетит Саакашвили 22
Гонтарева прокомментировала возможную причастность НБУ к «делу Медведчука» 31
Путин готов действовать решительно из-за ситуации с преследованием Медведчука 96
Украина получила €600 миллионов макрофинансовой помощи от ЕС 31
Меркель будет работать над организацией «нормандской встречи» до конца каденции 13
Данилов: Я за жесткую президентскую республику 27
Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию 14
Арестович: Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут нацелены на Москву 159
Штрафы в Украине больше не будут привязаны к прожиточному минимуму 63
Ставнийчук: Если можно не применять закон к лидеру парламентской оппозиции, то что тогда будет с обычными украинцами? 52
Адвокат Саакашвили заявляет, что в тюремной больнице планируют его ликвидацию 20
Кремль отреагировал на сближение Киева и НАТО 26
Киквидзе: Зеленский безуспешно пытается «замять» свой офшорный скандал новыми репрессиями против Медведчука 27
Возлюбленная Саакашвили посетила его в колонии 54
Ляшко тайно посетил одну из больниц Львова 123
Саакашвили сделали переливание крови 23

Президент Владимир Зеленский пообещал, что после возвращения скифского золота Украина вернет и Крым.  

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! «Скифское золото» вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение», — написал он в Twitter.

Зеленский также поблагодарил Министерство иностранных дел, Министерство культуры и Министерство юстиции Украины «за результат».

«Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а потом и Крым», — заключил президент.

В начале 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев привезли на выставку в Амстердаме. После оккупации Крыма нидерландский музей решил не отправлять экспонаты ни на полуостров, ни в Киев, а дождаться решения суда или соглашения между сторонами.

26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги