Президент Владимир Зеленский пообещал, что после возвращения скифского золота Украина вернет и Крым.

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! «Скифское золото» вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение», — написал он в Twitter.

Зеленский также поблагодарил Министерство иностранных дел, Министерство культуры и Министерство юстиции Украины «за результат».

«Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а потом и Крым», — заключил президент.

В начале 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев привезли на выставку в Амстердаме. После оккупации Крыма нидерландский музей решил не отправлять экспонаты ни на полуостров, ни в Киев, а дождаться решения суда или соглашения между сторонами.

26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву.