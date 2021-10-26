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Апелляционный суд Амстердама 26 октября принял решение передать Украине так называемое «скифское золото» – экспонаты из крымского музея, которые поехали на выставку до оккупации полуострова Россией и до сих пор не вернулись в Украину. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба Минкульта.

На артефакты украинской выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» претендовала страна-оккупант. Украина выступила против незаконной передачи права собственности в Российскую Федерацию. Фактически украинское скифское золото могло попасть в российские учреждения, так называемые «крымские музеи». В условиях оккупации очевидно и понятно, что украинские музеи на Крымском полуострове захвачены и грабятся оккупационными властями.

Напомним, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в связи с подтверждением его связи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости.
ForUm

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