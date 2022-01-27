Военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, который расстрелял караул на территории Южного машиностроительного завода в Дныпре, дал показания оперативникам.

«Я сижу в тревожной группе, у тревожной группы есть автоматы… я беру автомат… заряжаю первый «магазин» и стреляю по двум… срочник и один контрактник… я знал, что ИТСО связывается с частью каждые 30 минут для того, чтобы доложить обстановку. И чтобы она не доложила, я пальнул по ней… После чего забираю все «рожки»…. Женщина меня не выпускала… я выстрелил ей в голову, после чего я открыл одну из дверей выхода и начал палить по дверному замку… у меня ничего не получилось. Я побродил по заводу, нашел место, через которое смогу перепрыгнуть», - рассказал Рябчук сотрудникам правоохранительных органов на видео, которое продемонстрировал телеканал «Украина 24».

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.