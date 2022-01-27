Если Россия предпримет вторжение в Украину, то газопровод «Северный поток 2» не вступит в строй, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Я хочу быть предельно ясным: если Россия так или иначе вторгнется в Украину, «Северный поток 2» не будет продвигаться вперед», - сказал он в эфире радиостанции NPR, передает Интерфакс.

Дипломат отметил, что в настоящее время газопровод еще не введен в строй, и окончательная реализация проекта является для США, Германии и трансатлантического сообщества «рычагом воздействия» на Россию, а не рычагом воздействия Москвы на Запад.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что США и некоторые европейские страны оказывают давление на ФРГ по проекту «Северный поток 2», однако Германия сохраняет самостоятельную позицию в пользу запуска газопровода.

Представитель Белого дома Джен Псаки в среду сообщила о том, что администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.

Так она прокомментировала прозвучавшее на этой неделе заявление президента США Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против президента России Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину.