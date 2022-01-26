Президент США Джо Байден во вторник допустил возможность введения санкций лично против российского президента Владимира Путина в случае вторжения российских войск в Украину. Ранее представители администрации также говорили, что нападение на Украину приведет также к запрету высокотехнологичного экспорта в Россию, пишет ВВС.

Никакие санкции западных стран до сих пор не распространялись лично на главу российского государства. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что это было бы равносильно разрыву отношений.

В понедельник главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видеоконференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войск на Украину.

Как отмечают в Белом доме, учитывая серьезность ситуации, встреча прошла на самом высоком уровне. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон.

Во вторник в Берлине Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели на этот раз двустороннюю встречу и на совместной пресс-конференции после нее повторили, что Запад будет жестко реагировать на посягательства на территориальную целостность Украины.

Оба политика заявили, что в случае нового вторжения в Украину Россия заплатит "высокую цену".

Ранее во вторник в британском Парламенте аналогичное заявление сделал Борис Джонсон, говоря об ответе Европы и США на ожидаемое новое вторжение России на украинскую территорию.

"Мы договорились, что скоординированно ответим на любое нападение России на Украину. Скоординированно, путем ввода жестких совместных санкций, которые будут жестче, чем все меры, которые мы раньше вводили в отношении России. Мы согласились, что готовы утвердить эти меры настолько быстро, насколько это возможно, чтобы усилить эффект сдерживания. Мы в Британии не побоимся усилить национальные санкции в отношении России в ответ на действия Владимира Путина", - сказал он.

В ходе анонимного брифинга для журналистов в Госдепартаменте во вторник сообщили, что Вашингтон настроен применить беспрецедентно жесткие санкции в случае вторжения в Украину.

В частности, предлагается прекратить экспорт в Россию товаров с применением разработанных в США технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и аэрокосмической техники.

Также представитель Госдепартамента сообщил, что Вашингтон договаривается со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии об альтернативных каналах поставок газа в Европу на случай, если Россия в ответ на санкции перекроет трубопроводы. Эта перспектива беспокоит многие страны ЕС.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что у США есть несколько военных сценариев на разные случаи развития дальнейших событий. Кроме того, Вашингтон считает приоритетом наращивание присутствия сил НАТО в странах Восточной Европы.

В США в повышенную боевую готовность приведены 8,5 тыс. военных, которые в любой момент могут быть переброшены в Европу.

О вводе американских или натовских войск на территорию Украины, которая в НАТО не состоит, речь не идет. Во вторник это еще раз повторил Джо Байден.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс также обратился с предупреждением к Беларуси, на территорию которой в последние недели прибыло значительное количество российских войск, по официальной версии - для участия в учениях, запланированных на февраль.

"Мы дали ясно понять Беларуси, что если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, ее ждет быстрый и решительный ответ со стороны Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - подчеркнул Прайс.