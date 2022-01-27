В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2012 больных коронавирусом. 4 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 77 больных коронавирусом и 102 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 652 человека. В общей сложности коронавирус преодолел 332 551 житель столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 364, в Деснянском – 303 и в Оболонском районе – 212 случаев», – отметил Виталий Кличко.
В Украине за сутки 26 января зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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