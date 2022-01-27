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За сутки 26 января в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 016 человек;
  • летальных исходов – 154;
  • выздоровели – 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 946 202 человека;
  • выздоровело – 3 601 952 человека;
  • летальных исходов – 99 738;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.

С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.
ForUm

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