За сутки 26 января в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 016 человек;
- летальных исходов – 154;
- выздоровели – 5 237 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 946 202 человека;
- выздоровело – 3 601 952 человека;
- летальных исходов – 99 738;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.
С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.
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