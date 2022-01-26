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Возможные санкции США против высшего руководства России не будут болезненны, чиновникам в России уже давно запрещено иметь счета за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова президента США о возможности введения санкций против президента Владимира Путина в случае эскалации в Украине, Песков заявил, что подобная постановка вопроса «деструктивна политически», передает Интерфакс.

По его словам, предлагающие подобные меры конгрессмены и сенаторы США «говорят о заморозке активов представителей российского руководства, банковских счетов, движимости, недвижимости», но они плохо владеют темой.

«Это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией, потому что по нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено», - отметил Песков.

Его также спросили, по-прежнему ли зарплата президента РФ находится в банке «Россия», который находится под санкциями. «Безусловно», - ответил Песков.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против Путина в случае российского вторжения в Украину.
ForUm

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