Власти США предупредили Минск о серьезных последствиях, если территорию Беларуси используют для российского вторжения в Украину, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

«На днях мы ясно дали понять властям Белоруссии, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США, их союзников и партнеров», - сказал он на брифинге, передает Интерфакс.

Прайс подчеркнул, что пребывание на белорусской территории российских войск «вызывает серьезную обеспокоенность и угрожает суверенитету Беларуси».

Также он предупредил, что если Россия на постоянной основе разместит воинский контингент в Беларуси, «НАТО может потребоваться пересмотреть то, какие силы размещены на границах (с Беларусью, - ред.)».

Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022».

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в страну. Россия утверждает, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной «целый контингент белорусской армии», объясняя это тем, что якобы «украинцы начали стягивать туда войска».