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Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной «целый контингент белорусской армии», объясняя это тем, что якобы «украинцы начали стягивать туда войска».

Об этом сообщается в Телеграм-канале «Пул Первого».

«В этом году проведем учения (совместно с Россией - ред.) на юге Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии.  И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу», - сказал Лукашенко на встрече с главой Госпогранкомитета Беларуси.

Он также заявил, что «не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем».

Как сообщал ForUm, 21 января Лукашенко заявил, что границу с Украиной надо надежно защитить «на этот случай - непредсказуемости, неадекватности».
ForUm

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