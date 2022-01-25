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В Канаде призвали своих граждан избегать поездок в Украину и покинуть страну семьям дипломатов из-за опасений нападения со стороны России.

«Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым», - говорится на сайте правительства Канады.

Местное издание theglobeandmail также сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады приказали семьям дипломатического персонала покинуть Украину из-за опасений нападения со стороны РФ, передает Украинская правда.

Кроме того, в правительстве Канады призывают своих граждан избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

На фоне информации об угрозе нового вторжения Россия в Украину часть европейских партнеров, США заявили об эвакуации семей своих дипломатов или сотрудников представительств.

По состоянию на 24 января четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, ВеликобританияАвстралия и Германия.
ForUm

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