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Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей. Об этом сообщается в понедельник на сайте британского правительства, передает Интерфакс.

«Некоторых сотрудников посольства и членов их семей вывозят из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России», - говорится в заявлении правительства Великобритании.

Как отмечается в документе, британское посольство в Украине остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу.

Как сообщал ForUm, Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства в Украине из-за военных угроз от России. Одновременно ведомство рекомендовало находящимся в Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

МИД Украины назвал это решение США поспешным, отметив, что это «проявление чрезмерного предостережения». Глава ведомства пояснил, что ничего кардинального в последнее время не произошло, а российская угроза остается постоянной с 2014 года.
ForUm

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