также в разделеПолитика
Малюська считает Ахметова, Коломойского и Порошенко «очевидными олигархами» 8
НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине 22
Украинцы считают Медведчука главной оппозицией власти Зеленского 44
Суд назначил дату рассмотрения апелляции по мере пресечения для Порошенко 36
Президент Хорватии: Украине нет места в НАТО, Революция Достоинства была «госпереворотом» 91
Рада разрешила высшим спецсудам рассматривать дела о неуважении к суду 11
Запад создает истерию, запугивая украинцев войной: Что говорят эксперты о фейке с оккупационным правительством Украины во главе с Мураевым 40
Джонсон: Россия готовит молниеносное нападение на Киев 43
СМИ: Тимошенко почти месяц провела в Дубае 35
Бурба заявил, что его хотели отправить послом в Австралию в обмен на отрицание спецоперации по «вагнеровцам» 16
Порошенко ушел из ГБР через семь минут после прибытия, не дождавшись следователя 56
Адвокаты: Порошенко не будет давать показаний следствию 24
Германия эвакуирует часть сотрудников своего посольства из Украины 70
Секретарь СНБО: Сегодня никаких причин для паники нет 39
Стефанчук сказал, как поздравит Зеленского с днем рождения 43
Все больше украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок 29
Президентом ПАСЕ стал нидерландец Тини Кокс, которого называли «агентом Кремля» 32
В Раде подготовили обращение к мировому сообществу из-за шантажа Украины Россией 85

Комментируя слова главы Чечни о том, что он на месте президента России ввел бы войска в Украину, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что внешнюю политику России проводит глава государства.

«В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», - сказал Песков на брифинге, передает Интерфакс.

«Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений», - добавил пресс-секретарь Путина.

На днях по телеграм-каналам разошлось видео, на котором Кадыров говорит об угрозе безопасности России, которая исходит с территории Украины в том числе из-за риска появления там западных военных баз. «Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», - сказал он.

Ранее, 26 декабря 2021, Рамзан Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России или Чечне, добавив, что если бы перед ним поставили такую ​​задачу, он бы давно с ней справился.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги