Комментируя слова главы Чечни о том, что он на месте президента России ввел бы войска в Украину, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что внешнюю политику России проводит глава государства.

«В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», - сказал Песков на брифинге, передает Интерфакс.

«Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений», - добавил пресс-секретарь Путина.

На днях по телеграм-каналам разошлось видео, на котором Кадыров говорит об угрозе безопасности России, которая исходит с территории Украины в том числе из-за риска появления там западных военных баз. «Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», - сказал он.

Ранее, 26 декабря 2021, Рамзан Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России или Чечне, добавив, что если бы перед ним поставили такую ​​задачу, он бы давно с ней справился.