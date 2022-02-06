В воскресенье, 6 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 44 года. В 2019 году супруга президента стала одной из самых влиятельных украинцев по версии издания "Фокус" (30-е место), а в 2020 году – заняла вторую позицию в рейтинге издания "Фокус" как одна из самых влиятельных женщин Украины.

Елена Зеленская со студенческих лет меняла свой характер, стиль прически и одежды. Детальнее о том, как трансформировался ее образ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Внешний вид в студенческие годы

Елена Кияшко (именно такой была фамилия до замужества) окончила Криворожскую школу №95, где, кстати, учился и ее будущий муж президент Украины Владимир Зеленский. Далее поступила в местный национальный университет на специальность "архитектор", получила красный диплом, но по специальности так и не работала.

Будучи довольно скромной по характеру студенткой, Елена носила вещи преимущественно кэжуал-стиля. Классику – гораздо реже. Главным в одежде для будущей первой леди, судя по всему, был комфорт. Кроме того, она имела короткую стрижку ярко-пшеничного цвета (она экспериментировала разве что с оттенками).

Сравнение образа "до" и "после" женитьбы

Хотя и будущие супруги учились в одной школе, они начали встречаться на первых курсах института. До узаконивания отношений Владимир и Елена были вместе 8 лет. В то время девушка имела короткую стрижку и носила одежду преимущественно ярких цветов. Она никогда не любила наносить большое количество косметики: только подчеркивала натуральную красоту.

Следует отметить, что Елена начала менять поведение после знакомства со своим будущим мужем. Тогда она активно общалась с командой КВН "95-й квартал", в которой играл и Зеленский. Во время встреч новые друзья девушки Владимира заметили, что у нее острый ум и прекрасное чувство юмора. Следовательно, на последних курсах обучения в институте ей предложили писать сценарии для компании "Студия Квартал-95". Эта работа помогла Елене постепенно привыкать к публичности, которой до этого она избегала.

В 2003 году Зеленские справили свадьбу. Через год пара стала родителями дочери Александры. После рождения девочки будущая первая леди страны несколько лет занималась домашними делами и воспитанием малыша. Со временем вернулась к написанию сценариев для "кварталовцев". Позже, в 2013 году, у супругов родился сын Кирилл.

Когда Елена стала женой Владимира, она долго продолжала носить короткую стрижку. Спустя какое-то время решила отращивать волосы и экспериментировать с прическами: собирала в хвостик, накручивала или выравнивала. Ее гардероб тогда больше пополнился элегантными платьями и классическими блузами. По характеру Елена стала более спокойной, а манеры сменились на более изящные, чем это было раньше.

Как изменилась Елена Зеленская, когда стала первой леди Украины

21 апреля 2019 года Владимир Зеленский стал 6-м Президентом Украины. Тогда его жена Елена Зеленская получила статус первой леди страны. С этого момента она начала активно заниматься благотворительными проектами и вести страницу в Instagram, где часто публикует результаты проделанной работы. Сейчас поведение Зеленской стало более уверенным и аристократичным. Это помогает ей заниматься дипломатией, культурой и реформированием системы питания в школах.

Дополнительно она поднимает вопросы инклюзии и безбарьерности, чтобы украинцы имели равные права и обязанности. Несмотря на сложную публичную деятельность, супруга президента пытается скрывать за улыбкой свою усталость и обеспокоенность проблемами страны.

Со сменой статуса Елены изменился не только ее характер, но стиль причесок и одежды. Теперь первая леди ходит в деловых костюмах и платьях разных цветов: как в ярких, так и пастельных или черно-белых. Наряды обычно дополняет лаконичными аксессуарами (браслетами и серьгами). Создавать изысканные образы ей помогают профессиональные стилисты.

Теперь Зеленская окрашивает волосы в более холодные оттенки пшеничного, и крайне редко – в светло-русый. Прически у нее либо в виде укладки, либо распущенные пряди. Интересно, что с момента студенческих лет фигура Елены практически не менялась, ведь она следит за питанием и находит время на занятия спортом. В макияже, как и раньше, во времена обучения в институте, предпочитает натуральность: с помощью теней делает взгляд более выразительным, а губы красит преимущественно нюдовыми оттенками.