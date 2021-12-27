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Рамзан Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России или Чечне.

«Украину должны присоединить к нашей стране, это наша территория», - приводит слова Кадырова РИА Новости.

Он добавил, что если бы ему поручили «решить этот вопрос» - он бы давно это сделал. Мешают главе Чечни, по его словам, «государственные договоренности».

Заявление Кадырова сделано на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Кремль подготовку к войне отрицает.
ForUm

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