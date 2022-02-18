В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4538 больных коронавирусом. 20 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 91 больного коронавирусом и 171 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1941 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 356 049 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 1230, в Дарницком – 929 и в Соломенском районе – 379 случаев», – отметил Кличко.