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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4538 больных коронавирусом. 20 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 91 больного коронавирусом и 171 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1941 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 356 049 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 1230, в Дарницком – 929 и в Соломенском районе – 379 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

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