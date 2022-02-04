Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина направляется в командировку за пределы РФ из-за многочисленных личных угроз в ее адрес со стороны руководства Чечни и реакции на них федеральной власти, говорится в заявлении редакции.

«В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя «Новой» Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации», - говорится в заявлении редакции на сайте газеты

Отмечается, что Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией.

«Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне», - заявили в «Новой».

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде с применением силы задержали Зарему Мусаеву - жену бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаева. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню, а затем возбудили против нее уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 2 февраля суд в Грозном отправил Мусаеву под стражу на два месяца.

Сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, он высказал суждение, что некоторые ее члены «призывают к терроризму и экстремизму». Каляпина и Милашину Кадыров назвал «террористами».

31 января «Новая газета» потребовала от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия.

1 февраля Кадыров во время трансляции в инстаграме назвал телеканал «Дождь» и «Новую газету», освещавших его конфликт с семьей чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева, «пособниками террористов».