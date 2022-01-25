Беларусь 25 января с 11:00 до 18:00 оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минэнерго Беларуси.
«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора о предоставлении аварийной помощи», - говорится в сообщении.
Максимальная мощность составит 150 МВт.
Как отмечает Экономическая правда, два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций выведены на ремонт.
В «Энергоатоме» заявили, что по плану работы на энергоблоке №4 Запорожской АЭС продлятся до семи часов утра 27 января, после чего энергоблок снова подключат к энергосистеме.
На Хмельницкой АЭС заявили, что отключение энергоблока №1 от сети произошло из-за срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.
Нарушения границ и условий безопасной эксплуатации не произошло. Радиационные изменения, последствия безопасности АЭС, персонала, окружающей природной среды отсутствуют, добавили там.
Накануне в Офисе президента заявили, что ситуация в энергетике «является абсолютно стабильной и абсолютно контролируемой» и Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.
Импорт электроэнергии по итогам 2021 года составил 1,1% от общего электропотребления (брутто) – 69,5% объемов импорта пришлось на электроэнергию из Беларуси.
6 ноября 2021 года начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину. А 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию.
21 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал импорт электроэнергии из Беларуси: «А как иначе?».
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