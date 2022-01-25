Беларусь 25 января с 11:00 до 18:00 оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минэнерго Беларуси.

«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора о предоставлении аварийной помощи», - говорится в сообщении.

Максимальная мощность составит 150 МВт.

Как отмечает Экономическая правда, два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций выведены на ремонт.

В «Энергоатоме» заявили, что по плану работы на энергоблоке №4 Запорожской АЭС продлятся до семи часов утра 27 января, после чего энергоблок снова подключат к энергосистеме.

На Хмельницкой АЭС заявили, что отключение энергоблока №1 от сети произошло из-за срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

Нарушения границ и условий безопасной эксплуатации не произошло. Радиационные изменения, последствия безопасности АЭС, персонала, окружающей природной среды отсутствуют, добавили там.

Накануне в Офисе президента заявили, что ситуация в энергетике «является абсолютно стабильной и абсолютно контролируемой» и Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.

Импорт электроэнергии по итогам 2021 года составил 1,1% от общего электропотребления (брутто) – 69,5% объемов импорта пришлось на электроэнергию из Беларуси.

6 ноября 2021 года начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину. А 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию.

21 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал импорт электроэнергии из Беларуси: «А как иначе?».