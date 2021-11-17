Беларусь с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Минэнерго Беларуси.

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», - сообщили в ведомстве.

Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей.