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Премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендует мэру Киева Виталию Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), если ему недостаточно полномочий городского головы и главы КГГА для борьбы с COVID-19.

«Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна. Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если его цель - не политический пиар», - написал он в Facebook.

Шмыгаль заявил, что Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными.

«Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА», - отметил премьер.

На сегодня город Киев остается в «красной» зоне.

«Но я уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятиями, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик. Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева», - считает Шмыгаль.  

Напомним, ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. 
ForUm

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