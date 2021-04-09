Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Украина сегодня - в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеству смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли - 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика расползание вируса ... Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне? Иначе, еще и в условиях отсутствия массовой вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому, я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемические правила в условиях строгих ограничений.

«А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция по стране! Вы видите, какие ограничения и сколько времени действуют в европейских странах. И то, ситуация и там непростая. Но люди соблюдают правила. И полным ходом идет вакцинация. У нас украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит ... К сожалению, - нет! Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Осознавать, чтобы потом не искать место в переполненных больницах», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что утром общался по телефону с главными врачами нескольких столичных медучреждений. По словам медиков, средств защиты и медикаментов в больницах достаточно. Но острая проблема со свободными койками и койками с кислородом. А медперсонал уже очень истощен.

«Медикаментов и средств защиты везде хватает. Но. Там - заполненность коек на 100 процентов. Там - на 110. Там - заканчиваются места с кислородом. Врачи истощены. Потому круглосуточно работают, еще и меньшим составом. Потому многие медики тоже болеют. А пациентов везут и везут ... Кто и где их будет спасать? Поэтому, я убежден, необходимы решительные действия на уровне страны. Лучше потерпеть ограничения, но спасти тысячи жизней и не допустить катастрофы», - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 апреля зафиксировано 19676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.