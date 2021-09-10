Сегодня в аппарат Киевской городской государственной администрации с обысками пришли представители Киевской прокуратуры и Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по делу о земельном участке возле станции метро «Сырец», где вместо жилого дома городские власти решили обустроить сквер. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

«На самом деле, сегодняшняя ситуация с визитом правоохранителей для меня кажется очень странной. Поясню: участок, о котором идет речь, еще в 2009 году был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на ул. Щусева. Однако в 2019 году после обследования участка было установлено, что он не используется по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппаратом СНБО. Более того, жители Шевченковского района неоднократно подчеркивали, что хотят видеть на месте тогда заброшенной территории сквер. Фактически, за много лет на земельном участке образовался стихийный мусорник, территория была в крайне неудовлетворительном состоянии», - сказал Загуменный.

Он сообщил, что сейчас территории приведены в порядок, вывезен мусор, осуществлено благоустройство. А в дальнейшем в планах КГГА – обустроить современный и комфортный сквер для отдыха жителей района и города.

Что касается обысков, структурные подразделения аппарата сотрудничают с правоохранителями, предоставляют всю необходимую информацию и документы.

«Необходимости в проведении обысков не было, мы всегда добровольно на запросы правоохранительных органов предоставляем все необходимые материалы. Городская власть открыта и прозрачна в своей деятельности не только перед киевлянами, но и перед всеми многочисленными правоохранительными органами, которые в последнее время стали частыми гостями в структурных подразделениях КГГА», - подытожил Загуменный.

В КГГА постоянные обыски в структурных подразделениях городской администрации расценивают как системное давление на городскую власть и попытки дестабилизации ее работы.