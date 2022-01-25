Подтвержден еще один случай заболевания полиомиелитом у ребенка из Закарпатья. У него зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног, сообщила пресс-служба Минздрава.

По словам мамы, они отказались от вакцинации, поэтому малыш не был привит. В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

Лекарства от полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.

Согласно Национальному календарю, детей прививают от полио 6 раз (https://bit.ly/3sTaxCg):

✔️ в 2 и 4 месяца от рождения - инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);

✔️ в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).

Шести доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь. Получить прививку можно бесплатно у вашего семейного врача или в ближайшей амбулатории.

Напомним, в октябре в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области.

Справка: Полиомиелит — опасное вирусное заболевание, которое может привести к неизлечимому параличу и даже смерти. Часто носители полио не имеют никаких симптомов болезни или путают их с симптомами ОРВИ или расстройства желудка, однако продолжают инфицировать других, если у них нет достаточного количества прививок.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. Привиться можно в государственных поликлиниках безплатно. Вакцины качественные, зарегистрированные, сертифицированные и разрешенные для использования в Украине.

Несмотря на это средний уровень охвата прививками от полиомиелита в Украине едва превышает 71% при необходимых 95%. В частности, три прививки от полио в возрасте до 1 года получили 73,3% детей, четвертая (в 18 месяцев) — 73,5%. Прививки в 6 лет сделали 72% детей, а в 14 лет — 68,7%.