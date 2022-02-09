Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открыть электронный больничный дистанционно, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острого респираторного заболевания, могут открыть электронный больничный без визита к врачу», - сказал министр Виктор Ляшко.
При наличии симптомов COVID-19, гриппа или простуды пациент может позвонить врачу и получить рекомендации по лечению.
После консультации врач может создать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней. Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен прийти на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности.
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