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Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открыть электронный больничный дистанционно, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острого респираторного заболевания, могут открыть электронный больничный без визита к врачу», - сказал министр Виктор Ляшко.

При наличии симптомов COVID-19, гриппа или простуды пациент может позвонить врачу и получить рекомендации по лечению.

После консультации врач может создать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней. Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен прийти на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности.
ForUm

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