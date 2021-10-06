В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартам, по религиозным убеждениям.

Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сразу сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на полио – острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального Центра общественного здоровья Минздрава Украины, областного Центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Они осуществляются первоочередные работы по реагированию на эпидугрозы: поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела и тому подобное.

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без нее поражения. Стоит отметить, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному.

Все они несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента.

Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 году недостаточен, за 8 месяцев 2021 – 53,0%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Низкие уровни в следующих областях Украины: Херсонской- 40,7%, Ивано-Франковской - 42,2%, Закарпатской - 43,1%, Запорожской - 46,2%, Харьковской - 46,5%, в Одесской и Киевской областях - 47,5%. В Черновицкой и Львовской - по 48,5%, в Ривненской - 48,9%.

«В Украине есть достаточное количество эффективных вакцин, которые закуплены за средства государственного бюджета», - подчеркнули в Минздраве.

В 2015 году Украина прошла путь ликвидации вспышки полиомиелита, мероприятия продолжались более 2 лет.

Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у вашего семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует.