также в разделеОбщество
Большинство украинцев не обращают внимания на призывы Зеленского не паниковать
МОН не признает результаты выборов в Могилянке, будут повторные 10
ГБР нашло схрон с 3,5 млн, которые могут быть «черной кассой» чиновников Гострансбезопасности 13
Борис Джонсон сделал запись в книге посетителей Софийского собора 15
СБУ заявила о задержании еще трех псевдоминеров – подростков из Черкасчины 8
«еПоддержку» расширили на подростков 18
Большинство украинцев сомневаются в эффективности Зеленского как Верховного главнокомандующего 46
Харьковский сурок предсказал весну по расписанию, но нестабильную 22
Украинцы ответили, готовы ли защищать страну с оружием в руках 75
Венедиктова поручила НАБУ начать уголовное производство в отношении Трухина 15
В МВД заявили, что нардеп Трухин не мог влиять на Монастырского 10
Дело Трухина: В ГБР заявили, что у них не было видео, обнародованного СМИ 19
Экс-судье Чаусу изменили меру пресечения 15
«Давай я тихонько в лес уйду»: Появилось видео с Трухиным после ДТП 188
В Луцке умер известный скульптор, создавший в городе «дом с химерами» 24
Синоптики дали прогноз на февраль 50
СБУ задержала участницу террористической группировки «Пятнашка» 24
Январь в Киеве был почти на 2 градуса теплее нормы 10

В «красную» зону из-за стремительного распространения коронавирусной болезни в ближайшее время могут попасть еще шесть областей Украины, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

 «Новая волна COVID-19 набирает обороты, а количество инфицированных коронавирусом стремительно растет. Только за минувшие сутки диагностировали более 35 тысяч случаев COVID-19. Вскоре на красный уровень эпиднебезопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация», – сказал Кузин.

В то же время, по его словам, данные свидетельствуют о меньшем количестве госпитализаций, чем во время предыдущих волн.

 «Расслабляться не стоит, ведь пиковые показатели заболеваемости, по нашим прогнозам, придутся на середину февраля. Вскоре штамм «омикрон» вытеснит вариант «дельта». Мировые тенденции подтверждают, что для этого необходимо до восьми недель распространения нового варианта», – заявил главный санврач.

Напомним, по состоянию на 2 февраля в красной зоне находятся две области: Ивано-Франковская и Ривненская.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
11
Теги