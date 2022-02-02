В «красную» зону из-за стремительного распространения коронавирусной болезни в ближайшее время могут попасть еще шесть областей Украины, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Новая волна COVID-19 набирает обороты, а количество инфицированных коронавирусом стремительно растет. Только за минувшие сутки диагностировали более 35 тысяч случаев COVID-19. Вскоре на красный уровень эпиднебезопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация», – сказал Кузин.

В то же время, по его словам, данные свидетельствуют о меньшем количестве госпитализаций, чем во время предыдущих волн.

«Расслабляться не стоит, ведь пиковые показатели заболеваемости, по нашим прогнозам, придутся на середину февраля. Вскоре штамм «омикрон» вытеснит вариант «дельта». Мировые тенденции подтверждают, что для этого необходимо до восьми недель распространения нового варианта», – заявил главный санврач.

Напомним, по состоянию на 2 февраля в красной зоне находятся две области: Ивано-Франковская и Ривненская.