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Все Поместные Церкви вплоть до 2018 года были едины в непризнании украинских раскольников, в то время как канонические прещения в отношении РПЦЗ изначально не были признаны рядом Поместных Церквей.

Фото:foma.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, епископ Белогородский Сильвестр в своей статье «Преодоление разрыва между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей как ложная аналогия в вопросе об украинских раскольниках» рассказал об основных отличиях ситуаций преодоления разрыва между РПЦ-РПЦЗ и возможного возвращения в Церковь украинских раскольников.

Первое отличие – раскол в Украине возник после самочинных объявлений автокефалии, в то время как РПЦЗ всегда отстаивала свою принадлежность к Русской Церкви.

«Церковные разделения в Украине в конце 1980-1990-е годов были связаны с самочинными провозглашениями автокефалии, то есть с отделением от церковного общения епископов, духовенства и мирян. Сторонники как УАПЦ, так и УПЦ КП принципиально настаивали на разрыве отношений с Русской Церковью и о провозглашении автокефалии без согласия на это как Русской Церкви, так и других Поместных Церквей. Как мы видели, РПЦЗ никогда не заявляла о своей автокефальности, настаивая, что остается частью Русской Церкви, вынужденно находящейся в состоянии «самоуправления», – пишет епископ Сильвестр.

Второе – РПЦ и РПЦЗ всегда признавали законность хиротоний друг друга.

«На клириков, уклонившихся в раскол в Украине, накладывались разные канонические наказания: запрещения в служении, лишения сана, а по отношению к бывшему Киевскому митрополиту Филарету (Денисенко) была применена высшая мера церковного наказания – отлучение (анафема). Но епископов и клириков РПЦЗ Московский Патриархат никогда не лишал сана и от Церкви не отлучал... несмотря на разрыв отношений, стороны не отвергали законности рукоположений друг друга. Архиереи, рукоположенные в РПЦЗ, принимались в Московский Патриархат в сущем сане. За ними признавались те священные степени, которые они получили в РПЦЗ. Потому и в 2007 году восстановление общения произошло без совершения повторных хиротоний», -  отметил ректор КДАиС

Третье - все Поместные Церкви вплоть до 2018 года были едины в непризнании украинских раскольников, в то время как канонические прещения в отношении РПЦЗ изначально не были признаны рядом Поместных Церквей.

«Все канонические наказания, наложенные на иерархов и клириков УПЦ КП и УАПЦ Русской Православной Церковью, были признаны во всех Поместных Православных Церквах. Ни УАПЦ, ни УПЦ КП не имели евхаристического общения ни с одной из Поместных Церквей. Ситуация с РПЦЗ была совершенно иной. Канонические прещения, наложенные на зарубежных епископов Священным Синодом во главе с митр. Сергием, не были признаны другими Поместными Церквами. Например, Сербский Патриарх Варнава уже в 1934 году прямо писал митрополиту Сергию, что считает эти наказания незаконными», – пишет епископ Сильвестр.
ForUm

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