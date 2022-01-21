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Границу с Украиной надо надежно защитить, заявил Александр Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси, передает Белта.

«Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить», - заявил он.

Как сообщал ForUm, ранее Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск «националистов-радикалов» к госгранице.
ForUm

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