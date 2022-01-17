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У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, передает Белта.

Он заявил, что настораживает обстановка на южных рубежах Беларуси.

«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси», - сыронизировал Лукашенко.

В Украине у белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих. «То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны», - заявил Лукашенко.
ForUm

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