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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1409 больных коронавирусом. 12 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

 «1409 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8401 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 348 905», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом и 61 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 751 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 329 278 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 282, в Дарницком – 222 и в Соломенском районе – 188 случаев», – отметил Кличко.

Как сообщал ForUm, в Минздраве заявили о начале новой волны COVID-19 в Украине.  В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19
ForUm

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