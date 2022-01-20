В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1409 больных коронавирусом. 12 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1409 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8401 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 348 905», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом и 61 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 751 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 329 278 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 282, в Дарницком – 222 и в Соломенском районе – 188 случаев», – отметил Кличко.

Как сообщал ForUm, в Минздраве заявили о начале новой волны COVID-19 в Украине. В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19.