В Украине началась вспышка СOVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка», - сказал он на брифинге.

По словам министра, эпицентром вспышки является Западная Украина.

«Наиболее сложная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях», - сказал Ляшко.

Минздрав уже направил представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС красного уровня эпидемической опасности на Прикарпатье.