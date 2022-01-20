За сутки 19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу – 14 927 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 151 человек;
- летальных исходов – 131;
- выздоровели – 4 446 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 799 382 человека;
- выздоровело – 3 571 782 человека;
- летальных исходов – 98 843;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 332 435.
С начала вакцинальной кампании привито 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки.
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